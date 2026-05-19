Pietramelara: inaugurata la nuova caserma dei carabinieri Cerimonia alla presenza della massime autorità istituzionali, religiose e militari

A Pietramelara, in provincia di Caserta, cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede della locale stazione carabinieri.

Alla cerimonia hanno presenziato autorità istituzionali, religiose e militari. In particolare si è avuta la partecipazione del comandante interregionale carabinieri “Ogaden” di Napoli, generale Nicola Massimo Masciulli, della Legione carabinieri Campania generale Francesco Gargaro, del Prefetto di Caserta Lucia Volpe, del Vescovo della diocesi di Calvi-Teano Giacomo Cirulli, del sindaco di Pietramelara Pasquale Di Fruscio, del procuratore aggiunto di Santa Maria Capua Vetere Graziella Arlomede, nonché la senatrice Giovanna Petrenga e i deputati Stefano Graziano e Marco Cerreto.

La madrina dell’evento è stata Vittoria Iannotti, vedova dell’appuntato Tiziano Della Ratta.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Caserta, Manuel Scarso, così come il sindaco di Pietramelara sono intervenuti, nel corso della cerimonia, con un breve discorso che ha richiamato i valori a cui da sempre l'arma dei carabinieri fa riferimento.

La legalità, la vicinanza ai cittadini e la lealtà quali principi cardini per instaurare un valido rapporto con il territorio.

E’ stato quindi sottolineato l’importante ruolo storicamente svolto dalle Stazioni Carabinieri sul territorio in un rapporto diretto con la popolazione che, nella quotidianità, vede nella Benemerita un costante riferimento per la sicurezza.

I locali della nuova struttura, dopo il tradizionale taglio del nastro e la benedizione da parte del Vescovo, stati aperti al pubblico e visitati dalle autorità intervenute e dai numerosi cittadini presenti all’evento.