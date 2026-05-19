Aversa nord, nuova rete idrica fognaria: l'Asi accelera i lavori L’intervento mira a garantire un servizio conforme ai più elevati standard qualitativi

Proseguono a pieno ritmo i lavori del consorzio Asi Caserta per la realizzazione della nuova rete idrica e fognaria nell'Agglomerato industriale di Aversa nord.

Per verificare lo stato di avanzamento del cantiere, la presidente Annamaria Dell'Aprovitola e i componenti del comitato direttivo, accompagnati dai dirigenti e dai tecnici, hanno effettuato un sopralluogo sul posto questa mattina.

Il progetto, che porterà la rete idrica lungo una tratta di 20 km nei territori dei Comuni di Carinaro, Teverola e Gricignano di Aversa, ricompresi nell’agglomerato industriale di Aversa Nord, è in corso di realizzazione grazie a un finanziamento della Regione

Campania di circa sei milioni e mezzo di euro. L’intervento mira a garantire un servizio conforme ai più elevati standard qualitativi, assicurare una portata idrica adeguata e costante per ogni insediamento, ottimizzare e rendere efficiente la gestione complessiva.

Questo progetto, cruciale per la vivibilità e l’efficienza delle aziende insediate, si inserisce nella programmazione strategica del consorzio Asi Caserta orientata a favorire la crescita, la competitività e lo sviluppo delle imprese.

Riqualificare le infrastrutture di supporto significa investire con atti concreti sul futuro del tessuto produttivo della provincia di Caserta.