San Marcellino, evade dai domiciliari: denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di San Marcellino hanno denunciato un uomo di 41 anni residente nell’agro aversano, ritenuto responsabile del reato di evasione.
Secondo quanto accertato dai militari, intorno alle ore 17 di ieri, l’uomo è stato sorpreso all’esterno di un esercizio pubblico situato lungo corso Italia, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare.
L’interessato è stato pertanto denunciato. L’attività rientra nei controlli quotidianamente svolti dai carabinieri per verificare il rispetto delle misure restrittive imposte dall’autorità giudiziaria e garantire la sicurezza del territorio.