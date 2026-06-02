Sorpreso in auto con droga, coltello e documento alterato: denunciato L'intervento dei carabinieri è avvenuto nel comune di Arienzo

I carabinieri della stazione di Arienzo hanno denunciato un 32enne della provincia di Caserta, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto presunto responsabile di reati in materia di documenti di identificazione e porto di oggetti atti ad offendere.

L'intervento è avvenuto, in via Maddalena del comune di Arienzo, dove i militari hanno proceduto al controllo dell'uomo mentre si trovava alla guida di un'autovettura.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno rinvenuto una carta d'identità intestata allo stesso conducente risultata priva del microchip elettronico e con evidenti segni di manomissione.

All'interno del veicolo sono stati inoltre trovati uno spinello, un frammento di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di circa un grammo e un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.