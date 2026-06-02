Sorpreso mentre abbandona rifiuti in un'area rurale: denunciato L'intervento dei carabinieri a Castel Volturno

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone hanno individuato un furgone fermo lungo una strada di un'area rurale di Castel Volturno.

Secondo quanto accertato dagli operanti, il conducente sarebbe stato sorpreso mentre scaricava sul terreno adiacente diversi sacchi contenenti rifiuti speciali costituiti da materiali di risulta e scarti di lavorazioni, tra cui residui lignei, plastici e cartacei.

L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per le violazioni previste dalla normativa ambientale. I militari hanno inoltre disposto l'immediato recupero dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi.

I rifiuti sono stati sequestrati. Il veicolo utilizzato per il trasporto del materiale è stato sottoposto a fermo amministrativo.

L'operazione rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato alla tutela dell'ambiente e al contrasto dei reati connessi all'abbandono e allo smaltimento illecito dei rifiuti.