Vairano Patenora, spaccio di cocaina: arrestato un giovane Servizio antidroga dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Vairano Scalo hanno arrestato un giovane straniero di 27 anni, domiciliato nel comune di Vairano Patenora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione è il risultato di una mirata attività investigativa sviluppata nelle ultime settimane dai Carabinieri, che hanno raccolto numerose segnalazioni da parte dei residenti e svolto specifici servizi di osservazione nelle aree ritenute maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio.

Nel corso di uno di questi servizi, i militari hanno notato il giovane mentre incontrava un uomo del posto lungo una strada panoramica di quel comune. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il sospettato avrebbe ceduto una dose di cocaina, pari a gr. 0,60, in cambio di una somma di denaro.

L'intervento dei carabinieri è scattato immediatamente dopo lo scambio. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di ulteriori 8 dosi di cocaina, del peso totale di 3,40 grammi, già confezionate e pronte per la vendita, nonché della somma in denaro contante di euro 100,00, suddivisa in banconote di vario taglio, oltre a un telefono cellulare utilizzato per l’illecita attività.

La droga rinvenuta, il denaro e il dispositivo telefonico sono stati sequestrati per i successivi accertamenti investigativi. Gli elementi raccolti sul posto hanno consentito ai militari di procedere all'arresto in flagranza.

Ultimate le formalità di rito, l'indagato è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'acquirente della sostanza stupefacente, un giovane di Riardo (Caserta), identificato durante l'operazione, è stato invece segnalato amministrativamente alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L'operazione conferma il costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di droga e nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso un'attività capillare di controllo del territorio e di ascolto delle segnalazioni provenienti dalla popolazione.