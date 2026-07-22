Operaio 60enne muore in un cantiere, salma sequestrata e indagini Cgil e Fillea: fare chiarezza e accertare eventuali responsabilità

Un operaio di 60 anni è morto questa mattina mentre era al lavoro in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. L'uomo si è improvvisamente accasciato al suolo e i colleghi hanno tentato di soccorrerlo, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti sull'accaduto. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Caserta, dove sarà eseguito l'esame autoptico.

LA REAZIONE DEI SINDACATI

Sull'ennesimo incidente sul lavoro avvenuto nel Casertano sono intervenute le segreterie della Cgil e della Fillea-Cgil di Caserta, guidate da Sonia Oliviero e Irene Velotti, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del 60enne. I sindacati chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che siano accertate tutte le eventuali responsabilità, oltre alla convocazione urgente dell'Osservatorio permanente provinciale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presso la Prefettura.

"Da anni denunciamo come la sicurezza venga affrontata in maniera insufficiente, mentre gli organici degli enti preposti alla prevenzione e ai controlli vengono progressivamente depotenziati", sottolinea Oliviero. "Senza personale, senza ispezioni e senza una presenza costante dello Stato nei luoghi di lavoro, la prevenzione diventa soltanto una dichiarazione di principio".

LE RICHIESTE DI INTERVENTO STRUTTURALE

Per Velotti "non si può continuare a discutere di sicurezza solo quando un lavoratore muore. Servono scelte strutturali". La sindacalista spiega che occorre rafforzare gli organici degli enti di vigilanza, rendere effettivi i controlli, garantire il rigoroso rispetto delle misure previste durante le ondate di calore e intervenire sul quadro normativo nazionale affinché il rischio da stress termico trovi pieno riconoscimento nella legislazione sulla salute e sicurezza. "La tutela della vita deve prevalere sempre sulle esigenze produttive - conclude Velotti - Ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita per l'intera comunità e una sconfitta dello Stato".