Marcianise: dieci tonnellate di rifiuti in officina, scatta il sequestro Due denunce da parte dei carabinieri

Controllo dei carabinieri della stazione e del nucleo forestale a Marcianise: scoperto un deposito incontrollato di rifiuti speciali, anche pericolosi. Sequestrati l’area, i rifiuti e 16 mezzi pesanti. Sanzioni per 20mila euro

Dieci tonnellate di rifiuti, tra materiali speciali pericolosi e non pericolosi, accumulati e ammassati all’interno dell’area di un’impresa.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Marcianise, supportati dai militari del nucleo carabinieri forestale di Marcianise, durante un controllo presso un’attività specializzata nella revisione e collaudo di mezzi pesanti e nelle riparazioni meccaniche.

I militari hanno accertato la presenza, su tutta l’area aziendale, di circa 10 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, accumulati in modo incontrollato e tra loro miscelati.

Una situazione che, secondo quanto contestato, sarebbe riconducibile a un’attività di gestione e deposito di rifiuti effettuata in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Al termine degli accertamenti sono state denunciate all’autorità giudiziaria due persone, rispettivamente amministratore e gestore di fatto dell’impresa, per le ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti, deposito incontrollato e miscelazione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’intera azienda e i rifiuti presenti al suo interno sono stati sottoposti a sequestro penale. Sequestrati anche 16 mezzi pesanti che si trovavano nell’area in attesa di essere sottoposti a interventi di riparazione.

Nel corso del controllo sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per complessivi 20mila euro, relative, tra l’altro, all’omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e alla mancata iscrizione al consorzio per gli oli esausti.

Gli esiti dell’attività sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria competente. La posizione dei due indagati sarà ora valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.