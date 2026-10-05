Marzano Appio: fucile e munizioni detenuti illegalmente Denunciato dai carabinieri un 58enne

Un fucile e sei cartucce detenuti illegalmente in casa. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Marzano Appio al termine di una perquisizione domiciliare.

I militari hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione di un 58enne del posto un fucile calibro 8,5 marca “Flobert”, insieme a sei cartucce dello stesso calibro. L’arma e le munizioni, secondo quanto accertato, sarebbero state detenute senza la necessaria autorizzazione.

Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è inoltre emerso che il fucile non risulta censito nella banca dati di riferimento. Proprio su questo aspetto sono ora in corso ulteriori verifiche finalizzate a ricostruire la provenienza dell’arma e a risalire al legittimo proprietario.

Il fucile e le munizioni sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 58enne è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, anche per chiarire l’origine dell’arma. La posizione dell’indagato sarà valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.