Braccianti-schiavi nel Casertano, Nappi: "Fenomeno indegno" "Servono norme ancora più stringenti contro l’immigrazione clandestina"

"L’operazione portata a termine dai carabinieri, nel Casertano, fa emergere un quadro inquietante e di totale inumanità.

Ci troviamo davanti all’ennesima dimostrazione di quanto la Lega denuncia da tempo: l’immigrazione clandestina crea soltanto criminalità e sfruttamento, oltre ad arrecare danni irreparabili all’economia dei nostri territori.

Questo non è lavoro, è schiavitù. Nel frattempo, però, i buonisti della sinistra continuano con la politica cinica e ipocrita dell’accoglienza indiscriminata, fingendo di non sapere che le “risorse” di cui tanto si riempiono la bocca, quando non delinquono altro non fanno che implementare l’esercito di diseredati che finiscono nella morsa di sfruttatori senza scrupoli.

C’è un unico modo per contrastare il traffico di essere umani: regole certe e ancora più stringenti e pene esemplari per i responsabili di questo fenomeno indegno".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.