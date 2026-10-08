Sessa Aurunca: perquisizione in casa ed ecco la scoperta dei carabinieri Rinvenuti 220 grammi di cocaina, denaro e marteriale per il confezionamento

Una perquisizione in casa, un quantitativo di cocaina che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato destinato allo spaccio.

È quanto hanno scoperto i carabinieri nella serata di ieri a Sessa Aurunca, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti.

I militari dell’aliquota operativa della compagnia carabinieri di Sessa Aurunca hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare di un 31enne del posto, già gravato da specifici precedenti penali e di polizia.

Nel corso delle operazioni, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata sull’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti circa 220 grammi di cocaina, insieme a 315 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e una bilancia di precisione. Elementi che sarebbero riconducibili a un’attività di detenzione dello stupefacente finalizzata allo spaccio.

Droga, denaro e materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Il 31enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’intervento dei militari dell’Arma si inserisce nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio condotta quotidianamente dai carabinieri sul territorio, attraverso controlli mirati e servizi finalizzati a intercettare i canali di distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.