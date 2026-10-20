Sicurezza nei cantieri nel casertano: controlli incrociati dei carabinieri Scattano denuncia e sanzioni

Il rumore dei lavori si è attenuato per qualche ora, questa mattina, 21 gennaio 2026 a Parete, nel cantiere edile di via della Repubblica.

Tra impalcature e tavole di legno, la presenza composta ma determinata dei Carabinieri della locale Stazione ha segnato l’avvio di un controllo accurato, svolto congiuntamente ai militari Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta e dai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Un’operazione discreta, condotta senza clamore, che ha avuto come obiettivo la verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al centro dell’ispezione, una ditta operante nel settore dei servizi e dell’edilizia, attiva sul territorio. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di quattro lavoratori, risultati tutti regolarmente assunti: un elemento che testimonia come i controlli non siano una caccia alle streghe, ma uno strumento di tutela e prevenzione.

L’attenzione dei militari dell’Arma si è poi concentrata sugli aspetti strutturali del cantiere. Ed è qui che sono emerse le criticità. In particolare, sono state riscontrate irregolarità legate alla sicurezza del ponteggio: il mancato rispetto degli spazi previsti tra la struttura e l’opera edilizia, nonché la presenza incompleta dei parapetti di protezione. Violazioni che, sebbene spesso percepite come meri dettagli tecnici, rappresentano in realtà potenziali fattori di rischio per chi lavora quotidianamente in quota.

Per tali irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.695,38 euro. Il rappresentante legale della cooperativa è stato deferito in stato di libertà, come previsto dalla normativa vigente, mentre le autorità amministrative e giudiziarie sono state formalmente informate dai reparti intervenuti.