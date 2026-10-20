Minore accoltellato a scuola: fermato 14enne, a disposizione degli inquirenti E' stato trasferito a Napoli, presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei

È a disposizione dell’autorità giudiziaria il 14enne che ha accoltellato un compagno di classe di 15 anni all’interno dell’Istituto superiore «Vincenzo Corrado», nella zona di Pineta Mare, a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

L’aggressione si è consumata al culmine di una lite tra i due studenti, degenerata in una violenza che ha provocato il grave ferimento del quindicenne.

La vittima è stata raggiunta da una coltellata all’addome. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasportarlo in ospedale, dove è stato ricoverato in osservazione.

L’aggressore, arrestato dalla polizia, è stato trasferito a Napoli, presso il Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità scolastica. In risposta all’accaduto, studenti e genitori hanno dato vita a una manifestazione spontanea, accompagnata da un messaggio chiaro e inequivocabile: «Basta violenza». Una protesta per chiedere maggiore sicurezza e ribadire il diritto di frequentare la scuola senza il timore di subire aggressioni.

La protesta degli studenti e dei genitori riporta così al centro il tema della violenza tra giovanissimi e della sicurezza negli istituti scolastici, chiedendo risposte che vadano oltre l’indignazione suscitata dall’ennesimo episodio di cronaca.