M5S, Aveta e Flocco: "Terra dei Fuochi, plauso alle forze dell’ordine" "Rafforzare i controlli contro i reati ambientali"

"L'operazione condotta dai carabinieri nel casertano rappresenta un importante risultato nell'azione di contrasto ai reati ambientali e conferma quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione sul territorio. La lotta alla Terra dei Fuochi richiede un impegno costante e controlli sempre più incisivi.

Le indagini sul presunto smaltimento illecito di fanghi industriali su diversi terreni agricoli del Casertano dimostrano la necessità di intensificare gli sforzi. Per questo proponiamo un tavolo di coordinamento istituzionale a Caserta, che coinvolga Prefettura, Regione, enti locali e organismi di controllo, per fare il punto sui progressi compiuti e individuare ulteriori azioni a tutela del territorio e delle nostre produzioni agricole”.

Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del M5S e presidente della Commissione Agricoltura.

“Esprimiamo il nostro plauso alle forze dell'ordine e alla magistratura per l'importante lavoro investigativo che ha portato alla luce un sistema di presunti illeciti che avrebbe consentito lo smaltimento illegale di rifiuti nei terreni agricoli.

Un risultato che conferma l'importanza delle attività di contrasto ai crimini ambientali. Come istituzioni regionali continueremo a lavorare per rafforzare la prevenzione, il monitoraggio e la tutela ambientale, in piena sinergia con tutti gli enti competenti. L'obiettivo è garantire stabilmente la salvaguardia dei nostri territori”.

Lo dichiara Salvatore Flocco, consigliere regionale del M5S e presidente della Commissione Ambiente.