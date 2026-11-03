Giornata mondiale dei poveri: fede, riflessione e prossimità Il programma degli eventi, annunciato dalla diocesi di Aversa e dalla Caritas diocesana

"Il Signore è rifugio del povero" (cfr Sal 14,6): sarà questo il tema portante della X Giornata dei Poveri che, come ogni anno, anche la Chiesa di Aversa si appresta a celebrare. Tratto dal Libro dei Salmi, il versetto dà il titolo al Messaggio che Papa Leone XIV ha diffuso in occasione della ricorrenza istituita da Papa Francesco al termine del Giubileo della Misericordia nel 2016 e celebrata per la prima volta a livello mondiale nel 2017.

Il programma degli eventi, annunciato dalla Diocesi di Aversa e dalla Caritas Diocesana, vuole porre al centro dell’attenzione la dignità della persona, richiamando l'intera comunità diocesana a farsi prossima e testimone autentica di speranza: una missione che sembra ancora più cruciale in un tempo segnato da complesse sfide sociali, economiche e culturali.

Come suggeriscono le parole del Santo Padre, siamo chiamati a “testimoniare che è possibile, anche oggi, sperimentare la medesima letizia nel mettersi nei panni dei poveri e nell’ascoltarli anziché soltanto parlare di loro.”

Il calendario degli appuntamenti si sviluppa attraverso diverse tappe territoriali pensate per coinvolgere le parrocchie, gli operatori pastorali, i giovani e le istituzioni locali.

Si parte martedì 10 novembre 2026 alle ore 19:00 nel Salone della Caritas Diocesana di Aversa, con la partecipazione straordinaria di S.E. Mons. Benoni Ambarus, Presidente di Caritas Italiana, il quale incontrerà le Caritas parrocchiali e la comunità diocesana. Sarà un momento prezioso di confronto proprio sul Messaggio del Santo Padre, per riflettere insieme sulle linee guida della carità pastorale e sul ruolo insostituibile delle comunità parrocchiali come presidi di prossimità.

Giovedì 12 Novembre, sempre alle ore 19:00, il focus si sposterà sull'analisi delle nuove forme di povertà e marginalità che attraversano il territorio diocesano: presso la Parrocchia di S. Matteo Apostolo in Giugliano, sarà presentato “Rivèlàti”, il Dossier Povertà 2026 curato dall’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Diocesi di Aversa.

Il giorno dopo, venerdì 13 Novembre 2026 alle ore 19:00, sarà il turno di analizzare le piaghe dello sfruttamento lavorativo, allo scopo di costruire risposte concrete e coordinate insieme alle Istituzioni. Organizzato dalla Caritas diocesana in collaborazione con la Rete CSL (Coordinamento per lo Sviluppo Locale), il convegno “Povertà, Sfruttamento e Contrasto” si terrà presso Cantiere Giovani, in Frattamaggiore.

Il momento culminante della settimana si vivrà domenica 15 Novembre 2026 a partire dalle ore 10:30, presso il Centro Polivalente “Madre Teresa di Calcutta” della Caritas Diocesana, con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa. A seguire, si terrà il tradizionale e significativo “Pranzo con i poveri” ospitato presso la Mensa diocesana: un momento di festa, integrazione e condivisione fraterna.