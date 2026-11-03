Controlli dei carabinieri nel casertano: arresto e sequestro di droga Manette ai polsi di un uomo di orgini ucraine

Un controllo del territorio si è concluso con un arresto nella notte appena trascorsa a San Nicola la Strada, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caserta hanno fermato un uomo, classe 1998, di origini ucraine e residente nel comune casertano, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'attenzione dei militari è stata attirata dall'atteggiamento sospetto dell'uomo, che si trovava a bordo di una bicicletta. La circostanza ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione personale d'iniziativa.

L'attività ha consentito di rinvenire 21,27 grammi di cocaina, suddivisi in 33 dosi, nonché 8,62 grammi di crack, ripartiti in 13 dosi, per un totale di 46 dosi di sostanza stupefacente. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L'operazione si inserisce nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti quotidianamente dall'Arma dei carabinieri, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti dell'indagato, vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.