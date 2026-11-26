Colpo ai patrimoni dei Casalesi: sequestro da 28 milioni a imprenditore Sigilli a oltre 100 immobili, aziende e barche dell'imprenditore Salvatore Borrata

Un patrimonio da 28 milioni di euro, costruito all'ombra dei capitali illeciti della camorra e schermato dietro attività imprenditoriali tra la Campania e il basso Lazio. È l'entità del maxi sequestro eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nei confronti di Salvatore Borrata, 67 anni, imprenditore originario di Casal di Principe (Caserta) ritenuto organico o comunque contiguo alla fazione Schiavone del clan dei Casalesi.

Il provvedimento ablatorio è stato emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo la proposta congiunta formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli e dalla Questura di Caserta. A dare esecuzione ai sigilli sono stati gli uomini della Divisione Anticrimine della Questura casertana insieme ai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle.

La sproporzione reddituale e le indagini patrimoniali

Al centro dell'inchiesta vi è la ricostruzione puntuale dei flussi finanziari e delle intestazioni societarie riferibili al 67enne e al suo nucleo familiare. Borrata, già condannato in passato per associazione a delinquere di stampo mafioso, è finito sotto la lente degli investigatori patrimoniali che hanno incrociato le dichiarazioni dei redditi ufficiali con l'effettiva disponibilità di capitali.

Dagli accertamenti è emersa una netta sproporzione tra la capacità reddituale dichiarata dall'imprenditore e dai suoi congiunti rispetto all'imponente mole di ricchezze accumulate nel tempo. Secondo l'ipotesi accusatoria, avallata dai giudici delle misure di prevenzione, l'intero assetto patrimoniale sarebbe stato alimentato dal reimpiego dei proventi illeciti generati dalle attività criminali del clan dei Casalesi.

Il tesoro tra Caserta e Latina

L'operazione ha portato al congelamento di un portafoglio di beni variegato, dislocato lungo l'asse geografico compreso tra la provincia di Caserta e quella di Latina, territorio quest'ultimo storicamente interessato dagli investimenti della criminalità organizzata casertana. Nel dettaglio, i sigilli hanno riguardato: oltre cento unità immobiliari (tra fabbricati e terreni), diversi complessi aziendali operanti sul territorio, numerosi rapporti finanziari, conti correnti e disponibilità liquide, autovetture di lusso e imbarcazioni da diporto.

Gratteri: «Aggredire le ricchezze per liberare l'economia legale»

L'operazione si inserisce nella strategia di attacco sistematico ai patrimoni mafiosi portata avanti dalla Procura partenopea. In una nota ufficiale, il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, ha sottolineato il valore strutturale dell'intervento: l'attività investigativa condotta da Polizia e Guardia di Finanza «testimonia l'importanza del contrasto ai patrimoni di origine illecita che consente di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante l'aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate». Secondo il vertice della Procura di Napoli, colpire il portafoglio dei clan produce un duplice effetto: da un lato priva le cosche della loro forza economica, dall'altro permette «di liberare l'economia legale da indebite infiltrazioni della criminalità, consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale concorrenza».