Riempie lo zaino di dolci rubati nel supermercato: beccata L'indagata è una 22enne napoletana: si cerca la complice, che è scappata

Proseguono i controlli dei Carabinieri sul territorio per contrastare i reati contro il patrimonio. Nel pomeriggio di ieri, 25 novembre, i militari della Stazione di Vitulazio hanno denunciato in stato di libertà una giovane donna, classe 2004, residente nel Napoletano, accusata di furto aggravato.

LA SEGNALAZIONE DEL SUPERMERCATO

L'intervento è scattato dopo la segnalazione del personale di un supermercato della zona, che aveva chiesto l'aiuto dei Carabinieri dopo aver sorpreso due donne che si sarebbero impossessate di diversi prodotti dagli scaffali e dagli espositori.

I DOLCI NASCOSTI NEGLI ZAINI

Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza, le due avrebbero prelevato numerosi prodotti dolciari e li avrebbero nascosti nei rispettivi zaini, con l'intento di allontanarsi senza pagare. Una delle presunte responsabili era stata nel frattempo fermata dal direttore del supermercato, mentre l'altra era riuscita a dileguarsi.

LA MERCE RESTITUITA E LA DENUNCIA

All'arrivo sul posto, i Carabinieri hanno svolto gli accertamenti del caso e hanno trovato nella disponibilità della giovane fermata uno zaino con la merce sottratta. I prodotti, una volta riconosciuti, sono stati restituiti al legittimo proprietario. La giovane è stata denunciata.

LE INDAGINI PER IDENTIFICARE LA COMPLICE

Sono in corso ulteriori indagini dei militari dell'Arma per identificare la presunta complice e ricostruire completamente l'accaduto.