Cesa: al via le iscrizioni per il corso gratuito di teatro dedicato ai giovani Il percorso formativo prenderà il via entro dicembre 2026

Il Comune di Cesa rinnova l'appuntamento con la cultura e la formazione giovanile: sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l'edizione 2026/2027 del corso gratuito di teatro rivolto ai minori residenti sul territorio comunale.

L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale, mira a favorire la crescita personale, la creatività e la socializzazione delle nuove generazioni attraverso l'arte scenica.

Il percorso formativo prenderà il via entro dicembre 2026 per concludersi a maggio 2027 con uno spettacolo finale. Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nei locali dell'Istituto Comprensivo di Cesa sotto la guida didattica e artistica dell'attore professionista Antonio De Rosa.

Il programma didattico prevede esercizi di voce e dizione, espressione corporea, improvvisazione e interpretazione di testi, garantendo la continuità con la precedente edizione ma favorendo al contempo l'integrazione dei nuovi iscritti.

"Investire sulla cultura e offrire spazi di espressione sani e costruttivi ai nostri ragazzi resta una priorità assoluta per questa Amministrazione - dichiara il Sindaco di Cesa, Enzo Guida - Il teatro è una straordinaria palestra di vita: aiuta i giovani a superare le timidezze, a scoprire i propri talenti e a fare squadra. Abbiamo voluto che questo corso fosse completamente gratuito e privo di vincoli legati al reddito, perché l'accesso all'arte e alle opportunità educative deve essere un diritto garantito a tutti i ragazzi della nostra comunità, senza alcuna barriera".

Possono accedere al corso i minori residenti a Cesa di età compresa tra gli 8 e i 17 anni (compiuti entro la data di scadenza dell'avviso). La partecipazione è totalmente gratuita e non è richiesta la presentazione dell'attestazione ISEE.

Le istanze, compilate sull'apposito modulo da un genitore o tutore e corredate dal documento di identità, devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 10 dicembre 2026. È possibile presentare la domanda a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Cesa, oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it, indicando nell'oggetto "Iscrizione corso gratuito di teatro 2026/2027".

L'avviso integrale e la modulistica sono scaricabili dall'Albo Pretorio online e dal sito istituzionale dell'Ente (www.comune.cesa.ce.it).