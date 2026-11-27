Dramma sfiorato sulla Telesina: carabinieri soccorrono giovane in difficoltà L’allarme lanciato da alcuni automobilisti

L’allarme lanciato da alcuni automobilisti ha consentito ai militari della Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore di intervenire tempestivamente e mettere in sicurezza un 21enne, successivamente affidato alle cure dei sanitari del 118.

Un intervento tempestivo, la prontezza operativa e soprattutto la capacità di instaurare un dialogo in un momento di particolare fragilità. È grazie all’attenzione di alcuni automobilisti e alla rapidità dei Carabinieri se, nella notte scorsa, lungo la Strada Statale 372 Telesina, nel territorio di Caianello, è stato scongiurato il rischio di una possibile tragedia.

Tutto ha avuto inizio quando alcuni utenti della strada, notando la presenza di un giovane che camminava pericolosamente lungo la carreggiata e manifestava comportamenti tali da far temere un gesto volontariamente autolesivo, hanno immediatamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

La segnalazione è stata raccolta dai Carabinieri della Stazione di Pignataro Maggiore, che sono intervenuti rapidamente sul posto.

I due Carabinieri hanno subito intercettato il ragazzo, fortunatamente illeso, e lo hanno accompagnato all'interno di una vicina area di sosta, individuata come luogo sicuro in cui poterlo assistere. Nel frattempo, consapevoli della delicatezza della situazione, hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118.

Nonostante l'evidente stato confusionale, il giovane, anche grazie all'approccio rassicurante e alla capacità di ascolto dei militari, è progressivamente tornato alla calma. Nel corso del dialogo avrebbe riferito di attraversare un momento di particolare difficoltà personale, legato a motivazioni sentimentali, manifestando l'intenzione di compiere un gesto autolesivo.

Poco dopo sono intervenuti i sanitari, che hanno preso in carico il ragazzo e lo hanno accompagnato presso l'ospedale civile di Sessa Aurunca, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.

L'episodio evidenzia ancora una volta l'importanza della presenza capillare dell'Arma dei Carabinieri sul territorio e della collaborazione dei cittadini, il cui senso civico e la cui tempestiva segnalazione hanno consentito di attivare immediatamente i soccorsi.

Dell'accaduto è stata informata l'Autorità Giudiziaria competente dalla Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore, che procede per gli adempimenti di rito.