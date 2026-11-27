A Macerata Campania: presentazione di "Perché Dio ci ha messo tanto?" Il libro di don Gianpietro Petrillo

Domenica 29 Novembre alle ore 18:30 nella Biblioteca Comunale di Macerata Campania sita in Corso Umberto I sarà presentato “Perché Dio ci ha messo tanto?”, di don Gianpietro Petrillo, Effed'i editore.

L’appuntamento rientra nel programma delle terza edizione di “A Libro Aperto- Storie in Movimento”, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Di Matteo, ed in particolare dall’assessorato alla cultura retto da Fabio Cipro.

L’incontro, moderato dal Direttore di Atellanews Francesco Paolo Legnante, sarà aperto dai saluti istituzionali del primo cittadino, mentre a confrontarsi con don Gianpietro saranno la docente di lettere moderne Consiglia Bibiano, la Componente della Consulta della Pastorale Giovanile della Diocesi di Aversa, Carmela Iorio, e lo studente universitario, Christian Bibiano.

Nel corso della serata saranno letti anche alcuni brani, o meglio schede, del libro.

L’opera parte da una domanda che i bambini fanno a dicembre: quante notti mancano? Ed il testo di Petrillo prende sul serio quell'attesa. Prima di Betlemme hanno aspettato in tanti, e per secoli. Sono gli uomini e le donne della Bibbia che hanno ricevuto una promessa e non l'hanno vista compiersi. Il titolo è la domanda che viene a chi guarda quella storia. E spesso anche a chi guarda la propria.

Si legge una scheda al giorno, dal 27 novembre al 24 dicembre. Ogni notte ha un personaggio. Si comincia in un giardino, con Adamo ed Eva, e si arriva alla grotta. In mezzo ci sono quattro tappe. La promessa: Noè, Abramo, Sara, Giacobbe, Mosè. La stirpe: Tamar, Rut, Betsabea, Davide. I profeti: da Isaia a Malachia. La soglia, cioè gli ultimi otto giorni: Giovanni Battista, Simeone, Zaccaria, Elisabetta, Giuseppe, Maria. Poi ci sono due notti in più, i pastori per Natale e i magi per l'Epifania.

“Non è un libro- spiega don Giampiero- per addetti ai lavori. L'ho pensato per chi va a Messa ogni domenica e per chi ci va poco, anche per i ragazzi dai dodici anni in su. Sul retro c'è una frase che lo riassume: Chiunque apra questo libro, prima o poi, ci trova qualcuno che gli somiglia”.

Il ricavato sosterrà un cammino per i bambini del catechismo, e la strada sono le emozioni: partire da quello che sentono per riscoprire il loro Battesimo

Don Gianpietro Petrillo è un giovane presbitero della Diocesi di Aversa che, attualmente, oltre a svolgere il proprio ministero pastorale nella parrocchia Madonna del Rosario di Gricignano di Aversa, insegna religione cattolica nelle scuole medie e superiori e segue gruppi giovanili con particolare attenzione ai percorsi pedagogici.

“Come sempre la Rassegna “A Libro Aperto- spiega l’assessore Fabio Cipro- ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione gli autori locali specialmente giovani, in quanto crediamo fortemente che attraverso incontri come quelli messi in calendario si possa portare all’attenzione dell’opinione pubblica opere molto interessanti che servano alla riflessione ed al confronto sulle tematiche più disparate. Non è un caso che presenteremo il testo di don Gianpietro che si interroga e ci interroga in maniera diversa sulla venuta in mezzo a noi di Gesù proprio in occasione della prima domenica di Avvento. Vi aspettiamo in tanti”.