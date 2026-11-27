Imbocca contromano una strada e provoca un incidente: denunciato Coinvolte due autovetture. Feriti la moglie del conducente e un altro automobilista

Un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi per le persone coinvolte, si è verificato nel pomeriggio di ieri, 25 novembre, a Vairano Patenora, nella frazione Scalo.

I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via Ceraselle, all’incrocio con via Napoli, dove si era verificato uno scontro frontale tra due autovetture. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, una Fiat Punto, condotta da un uomo di 45 anni, originario del casertano, che viaggiava insieme alla moglie e ai figli minorenni, avrebbe imboccato contromano un tratto di strada a senso unico, andando a collidere con una Suzuki Santana proveniente dalla direzione opposta e condotta da un uomo di 75 anni, residente anch'egli in provincia di Caserta.

A seguito dell'impatto sono rimasti feriti la moglie del conducente della Fiat Punto e l'automobilista alla guida della Suzuki. Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, ha provveduto a trasportare i due feriti, rispettivamente, presso gli ospedali di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Entrambi sono stati trattenuti in osservazione e non versano in pericolo di vita. Illesi gli altri occupanti dei veicoli.

Gli accertamenti successivamente eseguiti sul conducente della Fiat Punto hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Al termine delle verifiche, i Carabinieri lo hanno pertanto denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria perchè ritenuto gravemente indiziato del reato di guida sotto l'influenza dell'alcol.

L'autovettura è stata sottoposta a sequestro e affidata a una ditta autorizzata per la custodia giudiziale.

La posizione dell'indagato è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, nei suoi confronti vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.