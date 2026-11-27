Controlli dei carabinieri a San Prisco: scoperta area adibita a discarica Lotta ai fenomeni di inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi

Prosegue l’attività di controllo del territorio nell’ambito dei servizi straordinari predisposti per il contrasto ai fenomeni di inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

A San Prisco, i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un controllo presso un cantiere edile, impegnato nella realizzazione di un complesso immobiliare. L’attività ispettiva avrebbe consentito di far emergere una situazione di particolare rilevanza sotto il profilo ambientale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso degli accertamenti, infatti, i militari avrebbero individuato due terreni adiacenti, per una superficie complessiva di oltre 13mila metri quadrati, sui quali sarebbe stata realizzata un'area di deposito e interramento non autorizzato di ingenti quantitativi di materiali di risulta e rifiuti speciali, presumibilmente riconducibili alle lavorazioni effettuate nel vicino cantiere.

Le verifiche avrebbero inoltre fatto emergere diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione del personale, tra cui la presenza di lavoratori non regolarmente assunti e carenze relative agli obblighi di formazione, sorveglianza sanitaria e protezione durante le attività lavorative.

Al termine delle operazioni, cinque persone, a vario titolo coinvolte nella gestione delle attività imprenditoriali e tecniche interessate dagli accertamenti, sono state deferite in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria, per le ipotesi di reato di attività di gestione e realizzazione di discarica non autorizzata.

L'area interessata dagli accertamenti è stata sottoposta a sequestro preventivo, mentre per il cantiere è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività. Nel corso dei controlli sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo complessivo superiore a 26mila euro.

L'operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza messo in campo dall'Arma dei Carabinieri per contrastare gli illeciti ambientali, tutelare il territorio e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

Si precisa che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, per tutte le persone coinvolte, vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.