Paga 300 euro per un acquisto online: ma la merce non arriverà mai I carabinieri denunciano due uomini

Un acquisto online, il pagamento regolarmente effettuato e, infine, l’amara scoperta: dell’elettrodomestico acquistato nessuna traccia. È la vicenda che ha visto protagonista un 66enne di Marzano Appio, vittima di una presunta truffa sulla quale hanno fatto luce i Carabinieri della locale Stazione.

L’attività investigativa, avviata a seguito della vicenda, ha permesso ai militari di ricostruire il raggiro e individuare i due presunti responsabili. Si tratta di un 45enne e un 31enni, entrambi residenti nella provincia di Torino e già noti alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, i due, agendo in concorso tra loro e attraverso artifizi e raggiri, sarebbero riusciti a convincere la vittima a effettuare un bonifico bancario di 300 euro, presentato come pagamento per l'acquisto online di un elettrodomestico. Una volta incassata la somma, tuttavia, il prodotto non sarebbe mai stato recapitato all'acquirente.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno consentito di risalire ai due uomini e di raccogliere gli elementi necessari per il loro deferimento in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, informata dalla Stazione di Marzano Appio che prosegue gli accertamenti di competenza.

La vicenda richiama ancora una volta l'attenzione sui rischi legati agli acquisti online e sull'importanza di verificare attentamente l'affidabilità dei venditori prima di procedere a pagamenti o bonifici, soprattutto quando si tratta di transazioni tra privati.

Resta ferma la presunzione di innocenza: le persone denunciate sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.