Truffa del finto carabiniere ai danni di un anziana: due arresti e una denuncia IL blitz a Caserta sud

Blitz dei carabinieri nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud. Arrestati un 41enne della provincia di Napoli e un 20enne di nazionalità tunisina, denunciato un 19enne della provincia di Caserta. Recuperati 700 euro e un contenitore utilizzato per custodire monili in oro.

Un raggiro architettato con la tecnica del cosiddetto “finto Carabiniere”, una vittima di 84 anni e un intervento tempestivo che ha consentito di individuare i presunti responsabili mentre si stavano allontanando.

È il bilancio dell'intervento condotto la notte scorsa dai carabinieri nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud, dove due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e un terzo è stato denunciato in stato di libertà, tutti ritenuti coinvolti, a vario titolo, in una truffa aggravata in concorso consumata il giorno precedente in provincia di Teramo.

Le attività di identificazione e arresto sono state condotte dai militari della Stazione Carabinieri di San Prisco, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise.

Nel corso dei controlli, i militari hanno fermato un'autovettura Citroën C3 presa a noleggio, a bordo della quale viaggiavano due uomini: un 41enne residente in provincia di Napoli e un 20enne di nazionalità tunisina, senza fissa dimora. Gli accertamenti immediatamente eseguiti hanno consentito di rinvenire 700 euro in contanti, occultati negli indumenti intimi del più giovane, oltre a un contenitore in plastica utilizzato per riporre monili in oro.

Gli approfondimenti svolti nell'immediatezza avrebbero permesso di ricondurre i due uomini a una truffa consumata nella mattinata del 27 novembre a Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, ai danni di una donna di 84 anni, raggirata attraverso il collaudato sistema del “finto Carabiniere”.

Una tecnica particolarmente insidiosa, che fa leva sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e sullo stato di apprensione delle vittime. I malviventi, fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine, prospettano spesso situazioni giudiziarie inesistenti, inducendo le persone contattate a consegnare denaro e oggetti preziosi con il pretesto di presunti accertamenti o verifiche.

Contestualmente i Carabinieri hanno esteso gli accertamenti a un terzo soggetto, un 19enne residente in provincia di Caserta, nei cui confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare. L'attività ha consentito di rinvenire telefoni cellulari che, secondo l'ipotesi investigativa, documenterebbero un suo ruolo attivo nell'organizzazione del raggiro e nel monitoraggio degli spostamenti dei complici.

Al termine delle formalità di rito, il 41enne residente in provincia di Napoli e il 20enne tunisino senza fissa dimora sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata in concorso, mentre il 19enne residente in provincia di Caserta è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.

I due arrestati sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Caserta, dove sono rimasti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

L'intervento conferma l'importanza del coordinamento tra i diversi reparti dell'Arma e della costante attività di controllo del territorio, strumenti fondamentali per contrastare le truffe ai danni delle persone più vulnerabili, spesso prese di mira proprio in ragione della loro età e della loro fiducia nelle istituzioni.

Si ricorda che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, per tutti gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.