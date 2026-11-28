Ritorna l’autunno musicale alla Reggia di Caserta: parte un nuovo ciclo Tre concerti alla Cappella Palatina dal 28 novembre al 26 dicembre

L’Autunno Musicale torna alla Reggia di Caserta con un nuovo ciclo di appuntamenti affidati all’Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal maestro Antonino Cascio.

La rassegna si svilupperà attorno al tema Classico > Romantico, fil rouge di un trittico di concerti ospitati nella suggestiva cornice della Cappella Palatina dal 28 novembre al 26 dicembre 2026.

Ad affiancare la compagine orchestrale saranno tre eccellenze del concertismo internazionale: il violinista Giovanni Angeleri, protagonista dell’inaugurazione del 28 novembre, il fagottista Paolo Carlini, atteso il 12 dicembre, e il pianista Francesco Nicolosi, esponente di spicco della scuola pianistica napoletana, che chiuderà il cartellone il 26 dicembre.

Il percorso artistico attraverserà le tappe fondamentali della transizione musicale tra Settecento e Ottocento.

I programmi metteranno a confronto l’equilibrio formale dei concerti e delle sinfonie di Mozart e Haydn - inclusa la brillante Sinfonia Militare che sigillerà la rassegna la mattina di Santo Stefano - con le prime pulsazioni romantiche delle sinfonie giovanili di Felix Mendelssohn Bartholdy, l’eleganza del Konzertstück di Franz Schubert, il romanticismo brillante dell’Andante e Rondò all’Ungherese di Carl Maria von Weber e il travolgente impeto beethoveniano dell’ouverture Le Creature di Prometeo.

L’inaugurazione ufficiale alla Reggia di Caserta è fissata per oggi sabato 28 novembre alle ore 17.30. Sul palco della Cappella Palatina, l’Orchestra da Camera di Caserta accompagnerà il violinista Giovanni Angeleri, vincitore del Premio Paganini nel 1997 — uno dei soli quattro italiani ad aver conquistato il prestigioso riconoscimento in oltre cinquanta edizioni — e storico partner dell’orchestra casertana.

Il programma della serata accosterà due pagine dedicate al violino solista: il Konzertstück in re maggiore per violino e orchestra D 345 di Franz Schubert e il Concerto n. 1 in si bemolle maggiore per violino e orchestra KV 207 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Accanto agli appuntamenti principali alla Reggia, la rassegna estenderà la propria programmazione sul territorio di Terra di Lavoro con una serie di repliche e iniziative collaterali. Il programma con Giovanni Angeleri sarà proposto in anteprima venerdì 27 novembre presso la Chiesa di Sant’Agostino ad Aversa, mentre il concerto con il fagottista Paolo Carlini – prima parte in importanti orchestre italiane e dedicatario di numerose opere contemporanee – sarà replicato domenica 13 dicembre alle ore 11.15 nella Chiesa di San Domenico di Capua

Sempre Giovanni Angeleri sarà protagonista di due appuntamenti Educational venerdì 27 e sabato 28 novembre alle ore 10.00, quando terrà due lezioni-concerto dedicata agli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo di Caiazzo Piana di Monte Verna.