Cesa: omaggio a Francesco Bagno, martire della Repubblica Napoletana del 1799 Domenica 29 novembre le celebrazioni in memoria del medico e patriota cesano

L’amministrazione comunale di Cesa promuove, domenica 29 novembre 2026, una cerimonia commemorativa in memoria di Francesco Bagno, medico e patriota cesano, martire della rivoluzione napoletana del 1799.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10 con la Santa Messa presso la Parrocchia di San Cesario Martire, in piazza De Michele, officiata al parroco don Giuseppe Schiavone. Seguiranno gli interventi del sindaco Enzo Guida e della consigliera comunale delegata alla Cultura, Angela Oliva, e la deposizione di una corona di fiori presso la casa natale di Francesco Bagno.

"Ricordare Francesco Bagno - dichiarano il sindaco Enzo Guida e la consigliera Angela Oliva - significa rendere omaggio a un nostro illustre concittadino che sacrificò la propria vita per gli ideali di libertà. È un dovere delle istituzioni custodire la memoria storica della comunità e trasmetterla alle nuove generazioni, valorizzando le figure che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della storia del nostro Paese".

L’iniziativa rientra nell’impegno dell’amministrazione comunale volto alla riscoperta delle radici storiche e culturali di Cesa e alla valorizzazione del suo patrimonio identitario.