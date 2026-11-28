Trent’anni dopo il Crocifisso della Maddalena restituito alla diocesi di Aversa Evento straordinario, un simbolo identitario di altissimo valore spirituale e storico-artistico

A quasi trent’anni dalla sua partenza, il monumentale Crocifisso proveniente dalla chiesa del convento di Santa Maria Maddalena torna finalmente nella sua Diocesi.

A partire da domani, 30 novembre, le sale del Museo Diocesano di Aversa accoglieranno questo straordinario Christus patiens della metà del XV secolo, restituendo alla comunità ecclesiale e cittadina un simbolo identitario di altissimo valore spirituale e storico-artistico.

Rimasto in deposito presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte dagli anni Novanta, il rientro definitivo dell’opera è il frutto dell’intesa istituzionale promossa dal Museo Diocesano e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Aversa in sinergia con la Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, il Museo di Capodimonte e l’Asl di Caserta.

"Riconsegnare questo Crocifisso alla sua Diocesi e allo sguardo dei fedeli e dei visitatori significa ricucire una ferita nella memoria storica e spirituale della nostra comunità», dichiara Paola Improda, collaboratrice scientifica del Museo e Ufficio BCE della Diocesi e responsabile dei percorsi di visita guidata. «Prima della definitiva affissione a parete, abbiamo scelto di esporre l’opera ad altezza d’uomo per alcuni mesi: sarà un’occasione irripetibile per contemplarne da vicino la forza espressiva e la raffinatezza dei dettagli plastici. Il Museo Diocesano si conferma così uno spazio vivo al servizio del territorio, capace di coniugare tutela, formazione e valorizzazione del patrimonio sacro".

Ad illustrare le caratteristiche storico-artistiche dell’opera è la stessa storica dell’arte, che già nel 2019 ne aveva curato la scheda nel catalogo della mostra internazionale Rinascimento visto da Sud a Matera, ultima occasione in cui il Crocifisso era stato esposto al pubblico: "Imponente nelle proporzioni - la croce in castagno raggiunge i 326x182 cm, mentre la figura del Cristo misura 185x168 cm - l’opera, attribuita a un ignoto plasticatore attivo intorno alla metà del Quattrocento, rappresenta una delle testimonianze più complesse della scultura polimaterica nell’Italia meridionale», spiega. "L’indagine ravvicinata svela una sapienza esecutiva sorprendente, ben lontana dalla tradizionale scultura lignea piena. Il corpo del Cristo è infatti cavo all’interno e fissato alla croce tramite un tassello ligneo dorsale: la volumetria nasce dalla sovrapposizione di tre strati di tela impannata e da un impasto di gesso, colla e polvere di legno modellati su calco, lasciando il legno alle sole estremità degli arti, come attestano i pochi frammenti superstiti. Per accentuare con drammatico naturalismo la tensione delle vene sulle braccia e sulle gambe, l’artefice ha inserito delle vere e proprie corde al di sotto dello strato più esterno di tela. Di straordinaria eleganza è anche il perizoma, plasmato separatamente e arricchito da dorature e motivi floreali: il caratteristico risvolto superiore sporgente (bourrelet) e il panneggio profondamente scavato con pieghe a "V" denotano una chiara apertura verso i modelli dell’Italia centrale".

L’analisi prosegue ripercorrendo la fortuna critica e la lettura stilistica del capolavoro: "Emerso all’attenzione degli studi in occasione della storica mostra Sculture lignee nella Campania del 1950, il Crocifisso aveva inizialmente posto interrogativi sulla sua datazione, oscillando tra rimandi al gotico renano e suggestioni legate ad Antonio Baboccio da Piperno. L’analisi tecnica e stilistica odierna orienta invece verso una collocazione nel secondo quarto del XV secolo.

A confermare questa lettura concorrono due elementi chiave: da un lato, l’alleggerimento della struttura attraverso tele e impasti modellabili, che anticipa la tecnica della cartapesta destinata a diffondersi nella statuaria devozionale degli ordini mendicanti nella seconda metà del secolo; dall’altro, la ricerca di un realismo fisiognomico incisivo. Nella tensione drammatica dei lineamenti, il volto del Cristo dialoga infatti da vicino con le figure dei balestrieri del Martirio di San Sebastiano dipinto da Angiolillo Arcuccio nel 1468, custodito proprio nella stessa sala del Museo Diocesano. L’opera si rivela così espressione di una bottega d’ambito napoletano capace di sintetizzare il pathos anatomico dei Crocifissi dolorosi di matrice fiamminga e catalana con la nuova sensibilità plastica toscana".

Infine, la studiosa richiama le vicende conservative dell’opera: «Sebbene una ridipintura del secondo decennio del Novecento abbia alterato la cromia originaria — coprendo il verde della croce e sovrapponendosi all’incarnato — l’opera è stata restaurata nel 2000 e sottoposta a indagini diagnostiche dalla società romana Emmebici in vista della mostra La Croce a Napoli, per poi essere ammirata, appunto, a Matera nel 2019».

Il ritorno del Crocifisso della Maddalena segna un ulteriore passo in una stagione particolarmente dinamica per il Museo Diocesano di Aversa, che nei prossimi giorni sarà protagonista di un nuovo scambio culturale con il Museo di Capodimonte.

"Il nostro Museo è in pieno fermento», sottolinea in conclusione Improda. «Si è appena conclusa la mostra didattica Capolavori in luce, un percorso di valorizzazione arricchito da approfondimenti tematici, digitali e multimediali dedicati a capolavori del Settecento aversano, in particolare alla Madonna del Gonfalone di Francesco Solimena e al Busto reliquiario di San Sebastiano della Cattedrale. Entrambe queste opere partiranno a breve alla volta di Capodimonte, proseguendo questo fecondo dialogo istituzionale. L’esposizione del Busto reliquiario nel nostro Museo durante la mostra didattica ha offerto alla cittadinanza l’opportunità di ammirare da vicino un capolavoro solitamente collocato a tre metri di altezza nella Cappella delle Reliquie della Cattedrale. È proprio questa la vocazione del Museo Diocesano: abbattere le distanze tra le opere e la comunità, facilitando la fruizione e restituendo nuova luce all’identità del territorio".

Info e Orari di Visita

Il Museo Diocesano di Aversa è visitabile il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30, e il martedì e il venerdì dalle 16:00 alle 18:30 (con ultimo ingresso alle 18:00), mentre per gruppi e scolaresche è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 320 008 5303 o scrivendo all'indirizzo email museodiocesanoaversa@gmail.com.