Archivio di Stato Caserta, Matilde Serao: il mestiere di guardare Un incontro dedicato alla straordinaria scrittrice e giornalista nel centenario della sua scomparsa

Nell’ambito delle celebrazioni del primo centenario della scomparsa di Matilde Serao, l’Archivio di Stato di Caserta ospiterà, il 4 dicembre 2026, alle ore 16.30, nella sua sede presso Palazzo Reale di Caserta, un incontro dedicato alla figura e all’eredità culturale della straordinaria scrittrice e giornalista, protagonista della cultura italiana tra Otto e Novecento.

L’iniziativa si inserisce nel programma internazionale di attività promosso dal Comitato Nazionale per il primo centenario della morte di Matilde Serao, istituito dal Ministero della Cultura, e intende rendere omaggio alla sua memoria, riscoprendo l’attualità del suo sguardo lucido e moderno, capace ancora oggi di interrogare il presente.

Il volume di Nadia Verdile, arricchito dalla prefazione di Delia Scarfoglio, pronipote di Matilde Serao, sarà uno dei contributi attraverso cui l’incontro approfondirà la figura e la personalità di una donna capace di andare oltre le convenzioni del proprio tempo, di cogliere le trasformazioni della società e di raccontarne, attraverso la scrittura, le contraddizioni e i protagonisti. Un’occasione per restituire uno sguardo attuale sulla vita e sull’opera della fondatrice de Il Mattino.

Ad aprire l’incontro sarà la direttrice dell’Archivio di Stato di Caserta, Fortunata Manzi, che introdurrà una riflessione sul valore della conservazione della memoria storica e sul ruolo che personalità come Matilde Serao hanno avuto nella costruzione dell’identità culturale del Paese. Nel corso della manifestazione l’autrice dialogherà con Michele Lanna, presidente del Comitato Nazionale, e con la giornalista e scrittrice Manuela Piancastelli. Ingresso libero e gratuito.