Dal Kazakhstan in concerto al Cimarosa ad Aversa Musiche della tradizione popolare Kazaka su strumenti originali

Lunedì 18 Giugno alle 19:30 si terrà ad Aversa, presso il teatro Cimarosa, un concerto dei solisti, dell’orchestra e del coro da camera dell’Accademia della Musica Popolare Dina Nurpeissova di Atyrau, Kazakhstan.

I 35 orchestrali ed i 20 coristi, nel corso di una tournee che da Aversa li porterà fino a Vienna, eseguiranno musiche della tradizione popolare Kazaka su strumenti originali per far conoscere una cultura musicale raffinata e profondamente radicata nel Paese, a cui seguiranno alcuni brani classici internazionali.

Direttrice del Coro è Gulnara Saduakhassova, direttore dell’Orchestra Erjan Kitarov. Al concerto, che si svolgerà sotto l’egida dell’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan in Italia, sarà presente una delegazione diplomatica, in rappresentanza dell’Ambasciatore in Italia, S. E. Sergey Nurtayev. Il concerto è gratuito ed aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti. Foto dal Web (Consolato Repubblica Kazakhstan Napoli).