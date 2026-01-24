I luoghi della memoria: storie e immagini della guerra nel casertano Giorno della memoria 2026 al museo archeologico nazionale dell'antica Capua

Martedì 27 gennaio 2026 alle ore 11.00, nella sala conferenze del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere, in occasione del Giorno della Memoria si terrà l’incontro “I luoghi della memoria. Storie e immagini della guerra nel Casertano".

L’iniziativa, dedicata alla riflessione sui luoghi e sulle vicende della Seconda guerra mondiale nel territorio casertano, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra e della Direttrice del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua Antonella Tomeo, vedrà l’intervento dello storico delle fonti audiovisive Giuseppe Angelone, che presenterà una panoramica sui luoghi più segnati dagli eventi bellici, illustrando, tra gli altri, il Parco della Memoria di San Pietro Infine, luogo simbolo della ferita profonda inferta dalla guerra alla comunità locale. Durante l’incontro sarà, inoltre, presentata e commentata una selezione di sequenze del film documentario dedicato a San Pietro Infine, preziosa testimonianza storica e visiva di un paese martoriato dal conflitto.

Ruolo centrale sarà affidato agli studenti dell’IIS Leonardo Da Vinci di Santa Maria Capua Vetere, che daranno voce alla memoria attraverso la lettura di brani sul tema, contribuendo a un dialogo intergenerazionale capace di coniugare studio, partecipazione e consapevolezza civica.

L’iniziativa è promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania e dalla Direzione del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, a conferma dell’impegno condiviso nella valorizzazione della memoria storica come strumento di educazione e cittadinanza.

“Il Giorno della Memoria non è soltanto un momento di commemorazione, ma un’occasione fondamentale per interrogare i luoghi e le storie che essi custodiscono.

Attraverso il racconto di San Pietro Infine e il coinvolgimento attivo degli studenti, il museo si conferma spazio vivo di conoscenza e confronto, capace di trasformare la memoria in responsabilità verso il presente e il futuro”, così Antonella Tomeo, direttrice del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, commenta l’iniziativa. L’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.