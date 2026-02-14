Comunalia: il carnevale invade il cuore di Caserta Un momento di aggregazione collettiva all’insegna della tradizione e del divertimento

La magia del Carnevale anima il centro cittadino con uno degli appuntamenti più attesi di “Comunalia, un inverno d’autore”, la rassegna culturale diffusa promossa dal comune di Caserta e realizzata, per questa edizione, da fabbrica audiovisiva napoletana.

Martedì grasso 17 febbraio alle ore 17.00 prenderà il via la Parata di Carnevale, una grande festa teatrale itinerante che attraverserà il cuore della città per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini in un momento di aggregazione collettiva all’insegna della tradizione e del divertimento.

IL PERCORSO DELLA PARATA

La partenza è prevista da piazza Dante alle ore 17.00, per poi snodarsi lungo via Mazzini e il centro storico della città con arrivo al Palazzo di Città.

Protagonista dell’evento sarà la Compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco, che accompagnerà grandi e piccini – preferibilmente in maschera – per le vie del centro storico all’insegna dell’allegria e del divertimento.

Un momento di festa capace di abbattere barriere culturali e sociali, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza condivisa, in piena coerenza con lo spirito di “Comunalia” di rendere la cultura accessibile, diffusa e partecipata.

La parata celebrerà il Carnevale richiamando la Commedia dell’Arte con i suoi personaggi simbolo – primo fra tutti un suggestivo Pulcinella gigante – in un percorso che rievoca le antiche scorribande carnevalesche di buon auspicio per la primavera

CARNEVALE AL BORGO

Gli eventi di Comunalia per il Carnevale non si concluderanno martedì grasso ma proseguiranno domenica 22 febbraio nel borgo di Casertavecchia.

Dalle 15.00 alle 18.00, tra piazza Vescovado e i giardini della Cattedrale, divertimento assicurato per tutti i bambini con “Carnevale al Borgo”: animazione, gonfiabili gratuiti e tanto altro a cura della Pro Loco Casertantica e della Pro Loco Casali del Carolino.

Alle 19.30 nella Cattedrale di Casertavecchia la magica atmosfera dei concerti a lume di candela prende vita nel duomo medievale con il concerto acustico “Poeti in Musica” degli Â Cúmba. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.