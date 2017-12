"Alla scoperta degli organi storici di Aversa" Per festeggiare il Natale nella città normanna

Arriva il tradizionale concerto d’organo per festeggiare il Natale nella città normanna. L’evento è organizzato dall’associazione turistico-culturale Aversaturismo, nell’ambito del “Natale ad Aversa 2017”, e si inserisce nella rassegna “Alla scoperta degli organi storici di Aversa”, giunta ormai alla sua undicesima edizione.

“In questa occasione tutti noi di Aversaturismoabbiamo deciso di essere, ancora una volta, vicini al nostro Socio Fondatore Prof. Vincenzo Marrandino (ideatore della rassegna organistica) ed alla sua famiglia dedicando questo Concerto alla memoria dei giovani coniugi Giancarlo Marrandino e Rosanna Orlando, scomparsi prematuramente lo scorso 15 ottobre in un incidente stradale”, ha dichiarato il Presidente Sergio D’Ottone.

L’evento si svolgerà alle ore 19,00 di giovedì 28 dicembre presso la Chiesa dei Santissimi Filippo e Giacomo (meglio conosciuta come Chiesa dellaMadonna di Casaluce) in Via Roma ad Aversa, avendo come protagonista il settecentesco organo di scuola napoletana (1719) ben conservato grazie alla sensibilità del compianto ex Parroco Mons.Giuseppe Criscuolo e dell’attuale Parroco Don Carlo Villano.