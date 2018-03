Ambiente, il nucleo ambientale controlla cittadini e ditta Questa mattina gli uomini del Nucleo hanno visitato l’isola ecologica di via Perugia

Non solo controlli ai cittadini, ma anche alla ditta che gestisce il servizio di igiene urbana. Questo uno degli obiettivi del nucleo ambiente della Polizia municipale guidato da Stefano Guarino.

Questa mattina gli uomini del Nucleo hanno visitato l’isola ecologica di via Perugia. Presenti anche il sindaco Enrico de Cristofaro e l’assessore all’ambiente Marica de Angelis. “Abbiamo sottolineato – ha spiegato a margine dell’incontro l’assessore - le inadempienze in merito al servizio di igiene urbana, che oggi vanta del controllo di un nucleo ecologico che oltre a controllare la cittadinanza fa i dovuti controlli anche e sopratutto alla ditta.

Abbiamo, inoltre, sottolineato la necessità di migliorare il servizio lavorando in piena sinergia con il nucleo”. Intanto continuando i controlli sul territorio.

Nella giornata di ieri è stato multato un uomo, residente a Giugliano, che aveva depositato ben 12 sacchi neri contenenti rifiuti indifferenziati in piazza cittadinanza attiva. Dopo aver individuato e multato l’uomo, i vigili del nucleo ambiente hanno allertato gli operai della Sensi per far ripulire l’area.