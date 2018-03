"Il coraggio di vivere la politica" Si presenta il libro di Monica Ippolito

La prima presentazione della pubblicazione dell’avvocato Monica Ippolito comincia, ovviamente, nel territorio suessolano, è più precisamente nel comune di cui il libro racconta l’esperienza politica dell’autrice in quella che è stata la recente ed ultima amministrazione comunale prima del commissariamento.

La pubblicazione del libro, tenacemente voluta dall'autrice, intende essere l'occasione per una riflessione collettiva sul "senso" della Politica e sulla speranza di poter riprendere un cammino in libertà insieme a uomini e donne di "buona volontà", nella consapevolezza che le donne rappresentano, comunque, una straordinaria ricchezza per la vita pubblica delle nostre città.

“Nel libro racconto la mia esperienza da candidata e da assessore comunale, descrivendo momenti, sentimenti, emozioni, paure, lacrime, cadute e riprese, le soddisfazione e i continui scontri con la realtà, che spesso delude e nulla ha a che vedere con quella immaginata e sperata. Racconto la mia idea e percezione della corruzione che si annida nella P.A. come modus operandi diffuso nella prassi amministrativa come legittimo, per cui non si bada in alcun modo alle forme o se vogliamo al linguaggio utilizzato, spesso offensivo e poco ortodosso”, afferma l’autrice Monica Ippolito, “I tempi sono cambiati ma l’uomo che pratica la politica dalle nostre parti è oramai incallito, abituato a un certo fare e non lo si può più educare. Continuerà ad amministrare come ha sempre fatto, con la convinzione che tutto può perché è stato eletto dal popolo e pertanto detiene il potere assoluto.”

L’evento, organizzato da Iod edizioni, sarà moderato da Angela Del Vecchio, Presidente “Associazione degli avvocati Del Foro di S. Maria Capua Vetere”, con gli interventi della Consigliera di Parità della Provincia di Caserta, Francesca Sapone e dell’Artista visivo Salvatore Manzi, che illustrerà e spiegherà la scelta della copertina del libro. La serata prevede anche gli interventi musicali eseguiti al violino da Antimo Pascarella. La presentazione del libro vuole essere una riflessione sulle problematiche del “fare politica” sui territori difficili come quello di San Felice a Cancello, e soprattutto sulle difficoltà delle donne nel ritagliarsi un ruolo politico in un ambiente storicamente riservato agli uomini. Il punto di partenza della riflessione è l’esperienza personale di un giovane professionista del territorio che per la prima volta si è cimentata nell’amministrazione comunale.