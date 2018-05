Insediato il garante dei diritti delle persone con disabilità Ad Aversa

Si è insediato questa mattina Vincenzo della Puca quale Garante dei Diritti delle persone con disabilità. La figura, istituita in Consiglio comunale, prevede che il garante dei disabili sia da tramite tra il cittadino e le istituzioni.

Con Vincenzo della Puca, presenti nella sala della Memoria il sindaco Enrico de Cristofaro, l’assessore alle Politiche sociali Dino Carratù, gli assessori Michele Ronza ed Alfonso Oliva ed i consiglieri comunali Mimmo Palmieri, Francesco di Virgilio, Renato Oliva, Raffale de Gaetano e Maria Grazia Mazzoni.

“Nell’augurare buon lavoro a Vincenzo – ha detto il sindaco Enrico de Cristofaro – ribadiamo la nostra vicinanza nella piena realizzazione dei diritti delle persone in situazione di handicap, nonché l'integrazione ed inclusione sociale delle persone con disabilità. Come Amministrazione comunale siamo accanto ai disabili e continueremo a fare di tutto per andare incontro alle loro necessità”.

Soddisfatto anche l’assessore alle Politiche Sociali Dino Carratù. “La figura del Garante è stato istituita per la prima volta ad Aversa – ha detto – e sappiamo che non è facile il compito di Vincenzo della Puca. Come Amministrazione comunale siamo sempre pronti ad accogliere le loro istanze”