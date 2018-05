Sfida di calcio tra Polizia Penitenziaria e Comune L'incontro amichevole ad Aversa, anche il sindaco in campo

“Si giocherà martedì prossimo, 22 maggio, a partire dalle 16, un incontro di calcio amichevole tra una rappresentativa formata dagli amministratori comunali ed una composta dagli agenti della Polizia Penitenziaria presso la casa di reclusione ‘Filippo Saporito’”.

Lo ha detto il consigliere comunale e provinciale Stefano di Grazia, e continua: “La partita di martedì sarà l’occasione per festeggiare il 201° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria. A questo momento uniamo un momento di sport per evidenziare il doveroso riconoscimento del ruolo della Polizia Peniteziaria della nostra città. Ringrazio la direttrice della casa di reclusione ‘Filippo Saporito’ per la disponibilità nell’organizzazione di questo momento sportivo e conviviale”.

Gli amministratori comunali scenderanno in campo anche sabato 26 maggio, questa volta allo stadio ‘Augusto Bisceglia’ sfidando l’Amministrazione provinciale di Caserta. I

n campo ci saranno anche il sindaco Enrico de Cristofaro, per la squadra degli amministratori aversani, ed il presidente Giorgio Magliocca, per quella dell’amministrazione provinciale.