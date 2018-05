Aversa, ambiente: il sindaco sollecita Iacp "I bambini devono riavere i loro spazi"

“Sin dall’insediamento abbiamo messo al centro della nostra azione amministrativa le periferie e per questo protestiamo con l’Iacp – istituto autonomo case popolari – quando non interviene prontamente”.

Queste le parole di protesta del sindaco Enrico de Cristofaro, che spiega: “Più volte abbiamo chiesto, attraverso i nostri uffici, all’Iacp di intervenire con interventi di manutenzione ordinaria all’interno dell’area delle case popolari. Purtroppo queste richieste, però, sono rimaste inevase.

Per tale motivo, questa mattina, con l’assessore all’Ambiente Marica de Angelis abbiamo fatto un sopralluogo e poi sollecitato il dirigente comunale Raffaele Serpico affinchè inviasse un sollecito formale ai dirigenti dell’Istituto per un rapido intervento”. “Vogliamo – incalza l’assessore De Angelis – che il verde che insiste all’interno dell’area dell’Iacp sia manutenuto costantemente.

I bambini devono riavere i loro spazi e non possono giocare laddove c’è verde in preda all’incuria. Il nostro obiettivo è quello della valorizzazione dell’ambiente ed il ripristino delle condizioni di sicurezza per tutti”.