Gestione parchi minori, la giunta delibera l'atto di indirizzo Al comune di Aversa

Approvata in giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente Marica de Angelis la delibera che prevede l’atto di indirizzo per l’affidamento della gestione,custodia e manutenzione di Parco Balsamo e Parco Grassia.

“Dopo mesi di confronti e riflessioni sulle possibilità di gestione dei due parchi minori siamo finalmente arrivati a produrre una delibera di giunta”, ha detto l’assessore De Angelis.

E continuando: “L’atto di indirizzo espresso dall’esecutivo punta alla riqualificazione di queste aree verdi. Gli elementi inseriti nella delibera fanno riferimento alla volontà di far rivivere i parchi, non solo con i servii essenziali ma creando attraverso una gestione innovativa che puntano a nuove occasione di cultura ed inclusione sociale”.

A delibera approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Enrico de Cristofaro prevede la possibilità di demandare la gestione dei parchi ad un’associazione operante sul territorio attraverso la concessione d’uso per due anni a titolo gratuito.

L’associazione, dal suo canto, dovrà provvedere all’apertura e guardiania per almeno 6 ore nel periodo primavera-estate e per almeno 4 ore nel periodo autunno-inverno; alla manutenzione ordinaria (sfalcio erba e cura del verde), pulizia del parco e dei servizi igienici. “Con questa delibera – ha detto il sindaco Enrico de Cristofaro – abbiamo dato un indirizzo chiaro della nostra idea relativa ai parchi Balsamo e Grassia. Uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione comunale è la revisione delle condizioni del patrimonio verde finalizzata alla valorizzazione degli spazi a verde cittadino e questa delibera va in questa direzione”.