Alla riscoperta di una Campania insolita e segreta Pesentazione ad Aversa della Guida Jonglez di Maria Franchini e Valerio Ceva Grimald

Un nuovo progetto per la promozione del turismo culturale con uno sguardo diverso sulle nostre bellezze. Sabato 13 ottobre, alle ore 18:00, si terrà ad Aversa, presso la storica Libreria “Quarto Stato” in Via Magenta 78 , la presentazione della Guida Jonglez "Campania insolita e segreta", curata da Maria Franchini e Valerio Ceva Grimaldi.

L'incontro sarà coordinato da Sergio D'Ottone, Presidente dell'Associazione Aversaturismo, che ha organizzato l’evento culturale. Dopo il saluto di Ernesto Rascato della Libreria “Quarto Stato”, interverranno le Socie di Aversaturismo, Veronica Pennini e Gemma Sergi, che, insieme alla collega Michela Grassi, hanno collaborato alla preparazione delle pagine aversane della guida.

L'autrice Maria Franchini interverrà raccontando storie e aneddoti particolari della Campania, una terra che possiede un immenso ed inestimabile patrimonio culturale, ma soprattutto autentici “tesori sconosciuti anche a chi ci abita e a chi vi ha soggiornato più volte”. In particolare, poi, la coautrice, affascinata dalla città normanna, si soffermerà sulle bellezze della “millenaria” Aversa, inserita tra i percorsi "insoliti e segreti", forse ancora da scoprire completamente, della nuova guida.

L’Associazione Aversaturismo è impegnata da diversi anni sul territorio per promuovere le risorse storico culturali della città di Aversa che vanta la presenza di oltre cento chiese. Le origine normanne della città vengono celebrate ogni anno con un grande evento, Aversa Millenaria, che coinvolge la maggior parte delle scuole cittadine con progetti, manifestazioni, laboratori, esposizioni e mostre, degustazioni, e tante altre iniziative. Un percorso che viene celebrato anche con l’annullo filatelico disposto da Poste italiane.

Aversa Millenaria è un format che mira soprattutto alle nuove generazioni, affinché si possano riappropriare delle proprie radici, attraverso la scoperta della cultura del territorio. Ed è bellissimo durante la kermesse lo spazio dedicato agli studenti, i quali per un giorno si trasformano in piccole guide turistiche per illustrare i monumenti della città ai turisti.

La presentazione della guida turistica di sabato 13 ottobre rientra nella mission dell’Associazione che occupa un posto di rilievo nella promozione della cultura ad Aversa. Tutti gli eventi culturali sono promossi sul portale www.aversaturismo.it con aggiornamenti costanti.