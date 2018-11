Aversa Turismo presenta "Il coraggio di vivere la politica" L’evento è una riflessione sulla “buona politica”.

Aversa Turismo presenta “Il coraggio di vivere la politica”: Sabato 24 novembre presso Hotel Sole di Aversa. L’evento è una riflessione sulla “buona politica”.

La “politica” come “bene comune” per favorire lo sviluppo del territorio in chiave turistica. Sarà questo il tema oggetto della riflessione che avrà luogo sabato 24 novembre 2018 alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze dell'Hotel del Sole in Piazza Mazzini ad Aversa. L’Associazione turistico-culturale AversaTurismo presenterà il libro di Monica Ippolito “Il coraggio di vivere la politica” edito da Iod.

La presentazione del libro è un’occasione per dar vita ad una riflessione sul tema della “buona politica”, strumento indispensabile per la crescita del territorio. Interverranno relatori d’eccezione come la Professoressa Giuliana Andreozzi (già Assessore al Comune di Aversa), la Professoressa Maria Luisa Coppola (già Assessore al Comune di Aversa ), il Prof. Lucio Romano (Senatore della Repubblica XVII Legislatura).

L’incontro culturale sarà presentato e moderato dal Dott. Sergio D’Ottone, Presidente dell’Associazione AversaTurismo e Giornalista.

“Il coraggio di vivere la politica” è il racconto autobiografico di Monica Ippolito (nata a Caserta nel 1973), giovane donna avvocato, che narra la propria esperienza politica presso l'amministrazione comunale di una cittadina della provincia di Caserta.

Attraverso una prosa fluida ed accattivante, l'autrice traccia uno spaccato socio- politico di un paese che, in più occasioni, ha perso la speranza di vivere una sana politica locale. La scrittrice, con la giusta determinazione, apre totalmente il suo cuore al pubblico e lo conduce a leggere la sua personale esperienza di assessore, caratterizzata dall'affievolirsi progressivo di un entusiasmo iniziale, che si deteriora inesorabilmente scontrandosi con una realtà sempre di più inaspettata.

Il racconto non è scevro di rabbia e senso di delusione per aver visto cadere, uno dopo l'altro, tutti gli ideali più nobili di una giovane donna che ha avuto "il coraggio di vivere la politica", nel desiderio di contribuire a cambiare lo status delle cose e di offrire ai propri concittadini speranze per un futuro migliore.

“L’Associazione AversaTurismo intende proporre all’attenzione della cittadinanza una riflessione sulla buona politica”, dichiara il presidente Sergio D’Ottone, “perché riteniamo che lo sviluppo del turismo culturale del nostro territorio deve necessariamente passare attraverso un sano impegno politico dei nostri amministratori”.

La presentazione del libro è un’opportunità per aprire un dibattito sul ruolo della politica come strumento necessario per lo sviluppo del turismo culturale del territorio, che rappresenta un volano per l’economia. Tutti gli appuntamenti dell’Associazioni sono sul sito web www.aversaturismo.it, il portale turistico dell’Agro aversano.