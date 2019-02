"Aprile 2019: Aversa compie 997 anni" Sabato 2 marzo presentazione dell’evento ad Aversa in Via Roma

Nel pomeriggio di sabato 2 marzo prima presentazione ufficiale di“Aprile 2019: Aversa compie 997 anni”, l’evento celebrativo del compleanno di Aversa realizzato nell’ambito del progetto Aversa Millenaria.

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 sarà presente un gazebo informativo in Via Roma, all’angolo con Piazza Municipio per presentare il ricco programma dell’evento. Ilgazebo “millenario”, allestito insieme alle scuole partecipanti all’evento, sarà presente anche nei successivi pomeriggi di sabato 9,16,23 e 30 marzo: una vetrina importante per pubblicizzare la manifestazione del prossimo 5 e 6 aprile, ma anche per dare risalto al grande lavoro svolto dalle scuole partecipanti durante tutto l’anno scolastico. Sabato 2 marzo si inizia con l’Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” di Aversa, che sarà presente con propri rappresentanti dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

La manifestazioneprevede quest’anno il coinvolgimento di 14 istituti scolastici, di ogni ordine e grado, che hanno come Capofila il Liceo Scientifico “EnricoFermi”,nonché di alcune associazioni locali. Si avvale, inoltre,del Patrocinio del Comune di Aversa, del Comune di Casaluce, della Diocesi di Aversa,nonché del Touring Club Italiano “ Terra di Lavoro”. Anche in quest’occasione Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo filatelico per le cartoline celebrative dell’Evento,che, come per lo scorso anno, presenteranno soggetti elaborati dagli allievi di alcune scuole partecipanti.

“Il percorso di avvicinamento al Millennio prosegue senza sosta - afferma Sergio D’Ottone, Presidente dell’Associazione Aversaturismo, Coordinatrice dell’Evento - anzi con sempre maggiore entusiasmo, nella consapevolezza che il 2022 non è solo un importante e significativo traguardo storico, ma soprattutto una tappa fondamentale per un concreto riscatto culturale ed economico sia della Città di Aversa che dell’intero territorio”.