Invita i cittadini a rispettare le distanze: sindaco aggredito E' accaduto davanti ad una banca ad Aversa

Tensione altissima nei comuni, dove si fatica a far rispettare le misure previste di distanziamento sociale. E spesso si finisce anche col fare i conti con la violenza. E' quanto accaduto ad Alfonso Golia, sindaco di Aversa.

La fascia tricolore aveva notato la calca all'esterno di una banca in Piazza Vittorio Emanuele: di qui l'invito alle persone in fila a rispettare la distanza di sicurezza. Qualcuno però non l'ha presa bene ed ha reagito male.

Ne è nato un alterco, risolto provvidenzialmente dalla guardia giurata in servizio presso l'istituto di credito. Il presunto aggressore si è dato alla fuga, poi la situazione è tornata alla normalità.