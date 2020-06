Aversa Attiva a sostegno degli operatori mercato ortofrutta Orlando De Cristofaro ha raccolto il grido di aiuto degli operatori in difficoltà.

"Il mio sostegno va agli operatori del mercato ortofrutticolo di Aversa che da mesi si vedono negare il diritto al lavoro e le speranze di un futuro.

Ci sono 300 famiglie prive di stipendio da 8 mesi e l'amministrazione comunale continua a restare in uno stato di inerzia. Non si può che sostenere queste persone in un periodo così difficile, che purtroppo si protrae all'infinito senza trovare reali soluzioni.

È fondamentale comprendere le ragioni delle loro proteste e la disperazione che li attanaglia." A dichiararlo è stato Orlando De Cristofaro Presidente di 'Aversa Attiva', che ha raccolto il grido di aiuto degli operatori in difficoltà.

“In questi giorni - continua - incontrerò una delegazione dei concessionari, a cui ho garantito pieno appoggio. È fondamentale risolvere il problema e l'amministrazione non può fare orecchie da mercante dopo aver promesso di riaprire in 70 giorni. È ridicolo trincerarsi dietro l'emergenza Covid per nascondere il totale immobilismo.

Davanti a persone che chiedono solo di poter tornare a lavorare, davanti alla difficoltà delle famiglie che non vedono alcuna prospettiva nelle scelte dell'ente locale, occorre dare le giuste priorità. Agli operatori del Mof va garantito lavoro, rispetto e dignità.”