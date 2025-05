Gricignano di Aversa: la consulta delle attività produttive prende forma Un modello di sviluppo condiviso per le imprese locali

Si è svolto con successo il secondo incontro del ciclo "crescita del tessuto produttivo”, tenutosi nell’aula consiliare “Emerico Buonanno” di piazza Municipio. L’iniziativa, promossa dalla consigliera comunale Maddalena Licciardiello, delegata alle attività produttive, con il supporto del sindaco Vittorio Lettieri e in collaborazione con la rivista direzione impresa magazine, si propone di gettare le basi per la costituzione della consulta delle attività produttive.

La consulta si configura come uno strumento strategico per il dialogo tra istituzioni e imprese, mirato a offrire formazione mirata, servizi essenziali, proposte di sviluppo digitale e soluzioni concrete a sostegno delle attività produttive locali.

L’obiettivo è contribuire in modo strutturale allo sviluppo economico della comunità, favorendo la creazione di nuove opportunità occupazionali e l’innovazione sostenibile nel territorio.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali e imprenditoriali di rilievo, tra cui il presidente della Provincia, Marcello De Rosa, l’esperto di educazione finanziaria Fabio Pellegrino di Alleanza Assicurazioni agenzia generale Caserta sud, Maria Giovanna di Foggia, esperta di sicurezza sul lavoro, Gennaro Mincione, amministratore delegato di Oromare, Antonio Cimmino, specializzato in diritto fallimentare e Vincenzo Del Prete, presidente dell’associazione ambulanti su aree pubbliche.

Sono intervenuti anche il consigliere comunale Giacomo Di Ronza, delegato allo sport, associazioni ed eventi, e la consigliera Antonietta Oliva, delegata alle politiche giovanili, che hanno presentato il format “BarCamp”, pensato per favorire la partecipazione e il confronto attivo tra giovani e operatori economici. Spazio anche al mondo agricolo e alle realtà della filiera agroalimentare con l’intervento di Giuseppe Miselli, direttore di Coldiretti Caserta.

A moderare i lavori è stato il giornalista Domenico Letizia, direttore di direzione impresa magazine: "Ringrazio il sindaco Vittorio Lettieri, la consigliera delegata al Suap Maddalena Licciardiello, l’editore Domenico Communara, Ceo di direzione Impresa Srl, e tutti coloro che hanno partecipato a un appuntamento che sta divenendo un modello di confronto e conoscenza alla comprensione della realtà economica e commerciale anche per le altre istituzioni comunali del territorio.

Si tratta di far confrontare e far conoscere le varie realtà produttive del territorio, raccogliendo le loro esigenze e problematiche e connettendo immediatamente queste esigenze con le autorità pubbliche, le organizzazioni d’impresa e i professionisti del settore", ha concluso Letizia.

Il comune di Gricignano di Aversa, insieme a direzione impresa magazine, si sta impegnando nel costruire un futuro economico più solido, innovativo e sostenibile per il proprio territorio, per i giovani professionisti e per le numerose imprese che lo animano.