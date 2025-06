Premio Laudato Si’ Aversa 2025: i risultati del concorso di arte fotografica Raccontare la cura della casa comune attraverso immagini

Organizzato dal Circolo Laudato Si’ “Vanvitelli”, il Concorso di arte fotografica “Premio Laudato Si’ Aversa 2025” si è concluso durante la settimana Laudato Si’ (19-24 maggio) registrando la partecipazione entusiasta da parte di fotografi di ogni età, impegnati a raccontare la cura della nostra casa comune attraverso l’obiettivo.

Vincitori della I Edizione del Premio – patrocinato dagli Uffici diocesani Pastorale Sociale e Ecumenismo – sono stati: per la sezione “Vivere e Lavorare con e per la Creazione” Armin Lihic con lo scatto «Corsa contro il tempo»; per la sezione “Scuola e Università” Fernando Armani con «Non sempre chi studia chi ricerca è apprezzato per l'impegno profuso!!!»; per la sezione “Solidarietà” Giuseppe Maione con «Galleria Umberto».

Così, terminata la procedura di selezione, il Circolo Laudato Si’ Aversa “Vanvitelli” rende noti i componenti della Giuria del Premio: presidente Angelo Cirillo (vice-direttore Ufficio Problemi sociali e Lavoro), don Vittorio Carpi (vice-direttore Ufficio Ecumenismo e Dialogalo Interreligioso), Carmela Valentina Sorrentino (co-responsabile Circolo Laudato Si’ Aversa “Graits Accepistis”), Marina Valenzisi (co-responsabile Circolo Laudato Si’ Aversa “Graits Accepistis”) e Francesco Manco (responsabile Circolo Laudato Si’ Sant’Antimo). Durante il lavoro, la Giuria è stata affiancata dalla Segreteria artistico-organizzativa del Premio composta da Guido Restituto (responsabile), Amedeo Caterino e Delio Hryn.

A norma del Regolamento di Concorso, gli organizzatori hanno poi voluto riconoscere menzioni di merito a Liria Zaffuto per l’opera «Gesù ti ha aggiunto» (in concorso nella sezione “Vivere e Lavorare con e per la Creazione”) ed ex aequo a Oscar Cavallaro per «Quando arriva il mio bus?» e a Nicola Esposito per «Sorrisi Perduti» (in concorso nella sezione “Solidarietà”).

La commissione dei Giudici ha attribuito al racconto fotografico di Ines Di Biasio il Premio Speciale della Giuria.

Si è conclusa così la I Edizione del Premio Laudato Si’ 2025 - Concorso di arte fotografica che, per il Circolo Laudato Si’ Aversa “Vanvitelli”, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione e impegno civile, ispirandosi ai valori dell'enciclica di Papa Francesco e contribuendo alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della cura del creato. Soddisfatti gli organizzatori che danno appuntamento al 2026 con una nuova edizioni del Premio.