Aversa: politici all'incontro per il bene comune con il vescovo Spinillo Sindaci, amministratori e rappresentanti politici in Episcopio: momento di dialogo e responsabilità

Il nuovo anno è cominciato ad Aversa con il consueto Incontro per il bene comune: il vescovo Angelo Spinillo e i politici del territorio si sono ritrovati insieme per scambiarsi gli auguri e riflettere sull’impegno quotidiano di coloro che operano nelle istituzioni.

Così, nella suggestiva cornice del salone rosso dell’episcopio, il vescovo di Aversa ha voluto riflettere, insieme a sindaci, amministratori, rappresentanti politici e dirigenti sociali, sul valore del bene comune per favorire il riconoscimento reciproco tra quanti sono impegnati nella vita pubblica, oltre le legittime differenze di schieramento e per promuovere relazioni fondate sulla fraternità, sulla corresponsabilità e sulla cura del territorio.

Ad introdurre l’incontro, promosso dal settore pastorale “Carità e Società degli Uomini” della diocesi di Aversa, è stato il vice-direttore dell’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro Angelo Cirillo che ha testimoniato l’esperienza delle nuove generazioni che con energia e spirto propositivo stanno prendendo parte alla pastorale, alla cosa pubblica e al terzo settore, nonché il desiderio – per il nuovo anno e sempre orientato al Bene comune – di fortificare le sinergie tra l’azione pastorale della Chiesa diocesana e quella politica

degli Enti locali.

A nome di “quanti fanno politica”, poi, è stato invitato il neo-sindaco di Caivano Antonio Angelino a formulare gli auguri per il nuovo anno al vescovo Spinillo e ai presenti: una riflessione da parte di chi per la prima volta cinge la fascia tricolore di uno dei comuni del territorio diocesano e anche l’occasione per chiedere di proseguire nel solco degli Incontri per il Bene comune. Sono seguiti gli interventi del neo-eletto consigliere regionale Marco Villano e del deputato al Parlamento Francesco Emilio Borrelli. Moderatori di questo Incontro per il Bene comune sono stati i collaboratori della Pastorale Sociale diocesana Nicola Mauro Barbato e Alessandro Diana che, invece, hanno voluto ricordare l’esperienza da cui ha origine questo percorso: la 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia.

Gli uffici del Settore Carità e Società degli Uomini esprimono sincera gratitudine ai sindaci e agli esponenti del mondo politico per la loro partecipazione e disponibilità al confronto; sono stati presentanti il nuovo dossier diocesano Povertà e Risorse (Caritas) e la I edizione del Premio Diocesano di Dottrina Sociale della Chiesa (Pastorale Sociale). Un sentito grazie, da parte del Settore, va alle realtà diocesane dell’Ufficio Problemi sociali e Lavoro che hanno curato l’organizzazione dell’Incontro per il Bene comune del 3 gennaio: le Équipe Economia Civile, Lavoro e Disabilità, Intelligenza Artificiale e Custodia del Creato, il Comitato diocesano Settimane Sociali, il Progetto Policoro, i Circoli Laudato Si’ Aversa “Gratis Accepistis” e “Vanvitelli”, il Collettivo Fahrenheit, i Circoli ACLI di Aversa, Sant’Arpino, Villa Literno e Cardito, gli Uffici di zona della Coldiretti di Casal di Principe, Aversa e Giugliano in Campania, il Comitato diocesano Giustizia e Pace e i formatori del Percorso all’Impegno Sociale e Politico (PFSIP).