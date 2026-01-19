Risorse in comune: Cellole ottiene il finanziamento Migliorare, modernizzare e ampliare i servizi comunali a beneficio dei cittadini.

Il Comune di Cellole annuncia di aver ottenuto un finanziamento pari a € 44.920,57 nell'ambito del programma "Risorse in Comune", destinato a migliorare, modernizzare e ampliare i servizi comunali a beneficio dei cittadini.



"Questo importante risultato è il frutto della competenza amministrativa e della capacità di intercettare tutte le opportunità di finanziamento disponibili, anche quelle mai colte in precedenza", dichiara il Sindaco di Cellole Guido Di Leone.