Cesa: al via il bando per l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici La misura è stata voluta dall’amministrazione comunale: ecco le modalità

Approvato nel casertano a Cesa, il bando che attribuisce un contributo economico, in favore di pazienti oncologici, per l’acquisto di parrucche.

La misura è stata voluta dall’amministrazione comunale guidta dal sindaco Enzo Guida: "E’ una scelta che abbiamo voluto fare per andare incontro alle esigenze di tanti cittadini che, purtroppo, sono affetti da alopecia, quale conseguenza di trattamenti chemioterapici. È un modo per dimostrare vicinanza a queste persone".

È noto che le patologie tumorali, in molti casi, sono curate con la chemioterapia e che tali trattamenti, generano la alopecia, con perdita di capelli e conseguente disagio psicologico, per cui sono costretti a ricorrere all’ausilio di parrucche.

Il comune di Cesa ha deciso di dare un contributo massimo di 250 euro per l’acquisto di una parrucca, in favore di residenti, con prioritaria per quei richiedenti con valore dell'Isee pari o inferiore a 20.000,00 euro, senza esclusione dei richiedenti con valore superiore.

La domanda va presentata, esclusivamente, sul portale dei servizi sociali entro il 30 marzo di quest’anno.