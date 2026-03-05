Incontri sulla legalità: carabinieri in cattedra a Cesa Ospite della scuola sarà il capitano Fabrizio Bizzarro, comandante della compagnia di Aversa

Domani mattina, venerdì 6 Marzo, alle ore 10 ci sarà il primo appuntamento del progetto “Incontri sulla legalità”.

Protagonista sarà l'Arma dei carabinieri che terrà un appuntamento con gli alunni della scuola media “Francesco Bagno”. Ospite della scuola sarà il capitano Fabrizio Bizzarro, comandante della compagnia di Aversa.

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto finanziato dal ministero dell'Interno, a seguito di intimidazioni subite dal sindaco Enzo Guida, allo scopo di sviluppare progetti in materia di legalità.

La legge prevede che i fondi sono assegnati per consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente “o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate”.

Il sindaco aveva annunciato di non essere intenzionato ad usare questa somma personalmente ma per “promuovere progetti di legalità, coinvolgendo scuole, associazioni, parrocchia e tutti coloro che si muovono sul territorio”.

Dopo una serie di riunioni, infatti, è stato stilato un primo programma, che prevede una serie di incontri, con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. I prossimi appuntamenti saranno con la Guardia di Finanza e l’Esercito Italiano. Si terranno diverse iniziative, tra cui presentazione di libri e convegni.